Les réalisateurs de Bad Boys for Life apprennent le cinéma aux jeunes

Cinquante jeunes bruxellois se sont retrouvés samedi au hub Capital de l’entrepreneur Hassan Al Hilou pour y débuter une formation en 10 ateliers destinée à développer leurs compétences numériques et audiovisuelles. Ce samedi, ils ont pu bénéficier des conseils de Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs de Bad Boys for Life.

Près de 400 jeunes se sont inscrits à ce parcours et 50 d’entre eux ont été retenus.