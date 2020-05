Les réalisateurs d'Avengers lancent un chat cinéma sur Instagram

Pour leur premier direct sur Instagram, Joe et Anthony Russo ont choisi le film français devenu culte ,"La Haine" de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé. Les deux frères du cinéma hollywoodien ont donné rendez-vous à leurs 2,8 millions abonné·e·s le vendredi 15 mai à 17 heures, heure du Pacifique, soit à 2 heures du matin le samedi 16 mai en France.

Les frères Russo, réalisateurs du plus gros succès au cinéma de tous les temps lancent "Russo Bros. Pizza Film School". C'est par une publication postée sur leur compte officiel Instagram que Joe et Antony Russo ont dévoilé ce nouveau projet : des rendez-vous diffusés en direct tous les vendredis. Les réalisateurs de "Avengers: Endgame" partageront les films qui les ont le plus influencés dans leur travail pour en discuter le vendredi suivant avec les internautes lors d'un live retransmis sur le réseau social. Un moment de partage au cours duquel les réalisateurs répondront aux différentes questions des internautes, le tout en direct. Ces derniers disposeront donc d'une semaine pour pouvoir regarder le film en question.

"Comme beaucoup d'entre vous, nos familles ont regardé des films ensemble pendant la quarantaine. Et ces soirées cinéma en famille nous ont inspiré pour partager certains de nos classiques préférés avec vous tous. Pour les prochaines semaines nous allons poster un #MovieoftheWeek, les films qui ont eu la plus grande influence sur nous en grandissant. Les films qui nous ont donné envie de devenir des réalisateurs. Nous annoncerons un film chaque vendredi et ensuite nous seront en direct le vendredi suivant pour en discuter, tout en prenant vos questions à vous tous. Vous aurez donc une semaine pour regarder chaque film. Nos lives Instagram du vendredi incluront des invités spéciaux et nos pizzas préférés de certains de nos restaurants locaux bien-aimés.", peut-on dire sur la publication accompagnée d'un logo spécial.