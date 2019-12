"Les Misérables" de Ladj Ly décroche 7 nominations aux Lumières de la presse internationale

L'Académie des Lumières vient de lever le voile sur les nominations de la 25e édition des Prix Lumières de la Presse Internationale. En tête, on retrouve Ladju Ly, réalisateur français choisi pour représenter la France aux Oscars 2020 avec "Les Misérables". Derrière lui, Roman Polanski et François Ozon obtiennent cinq citations chacun. Il faudra attendre le lundi 27 janvier pour connaître les grands gagnants de cette soirée, retransmise sur Canal+ en clair pour la première fois.

C'est décidément l'année de Ladj Ly. Le réalisateur français, choisi pour représenter la France aux Oscars en 2020, domine les nominations de cette 25e édition des Lumières de la presse internationale. Le réalisateur du film "Les Misérables" décroche ainsi sept nominations pour son tout premier long métrage, devançant ainsi Roman Polanski et son "J'accuse", porté par Jean Dujardin, qui cumule cinq nominations malgré la polémique. Ladj Ly sera par ailleurs le seul à prétendre au prix du Meilleur Film, ainsi que celui du Meilleur Premier Film. Notons également la forte présence de "Grâce à dieu" de François Ozon, cité à cinq reprises, du "Portrait de la jeune fille en feu", qui cumule quatre nominations, ex æquo avec "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin. Sont nommés également, avec trois chances de gagner, "La Belle époque" de Nicolas Bedos et "Alice et le Maire" de Nicolas Pariser.

Une nouvelle catégorie est venue s'ajouter à la liste des prix à remettre cette année, avec celle de la meilleure coproduction internationale, visant à mettre en lumière le travail à l'international d'un producteur ou d'une productrice français(e). La cérémonie viendra départager les films qui ont fait briller le cinéma français sur la scène médiatique à l'étranger. À l'occasion de ses 25 ans, les Prix Lumières de la Presse Internationale seront diffusés, pour la première fois et en exclusivité, sur Canal+, le lundi 27 janvier 2020, en clair et en direct. La cérémonie aura lieu à l'Olympia avec Isabelle Giordano à la présentation. Les lauréats pourront repartir avec un trophée conçu par Joaquín Jiménez et la Monnaie de Paris.

Les Nominations 2020

Meilleur Film

"Grâce à Dieu" de François Ozon

"J'accuse" de Roman Polanski

"Les Misérables" de Ladj Ly

"Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

"Roubaix, une lumière" de Arnaud Desplechin

Meilleure Mise En Scène

Jérémy Clapin - "J'ai perdu mon corps"

Arnaud Desplechin - "Roubaix, une lumière"

Ladj Ly - "Les Misérables"

Roman Polanski - "J'accuse"

Céline Sciamma - "Portrait de la jeune fille en feu"

Meilleure Actrice

Fanny Ardant - "La Belle époque" de Nicolas Bedos

Anaïs Demoustier - "Alice et le Maire" de Nicolas Pariser

Eva Green - "Proxima" d'alice Winocour

Noémie Merlant - "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

Karin Viard - "Chanson Douce" de Lucie Borleteau

Meilleur Acteur

Swann Arlaud - "Grâce à Dieu" de François Ozon

Daniel Auteuil - "La Belle époque" de Nicolas Bedos

Jean Dujardin - "J'accuse" de Roman Polanski

Fabrice Luchini - "Alice et le Maire" de Nicolas Pariser

Roschdy Zem - "Roubaix, une lumière" de Arnaud Depleschin

Meilleur Scénario

Nicolas Bedos - "La Belle époque"

Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti - "Les Misérables"

Francois Ozon - "Grâce à Dieu"

Nicolas Pariser - "Alice et le Maire"

Roman Polanski et Robert Harris - "J'accuse"

Meilleur Image

Manuel Dacosse - "Grâce à Dieu" de François Ozon

Pawel Edelman - "J'accuse" de Roman Polanski

Irina Lubtchansky - "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin

Claire Mathon - "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

Julien Poupard - "Les Misérables" de Ladj Ly

Révélation Féminine

Céleste Brunnquell - "Les Éblouis" de Sarah Suco

Mina Farid - "Une fille facile" de Rebecca Zlotowski

Nina Meurisse - "Camille" de Boris Lojkine

Lise Leplat Prudhomme - "Jeanne" de Bruno Dumont

Mama Sané - "Atlantique" de Mati Diop

Révélation Masculine

Thomas Daloz - "Les Particules" de Blaise Harrison

Alexis Manenti - "Les Misérables" de Ladj Ly

Tom Mercier - "Synonymes" de Nadav Lapid

Issa Perica - "Les Misérables" de Ladj Ly

Thimotée Robart - "Vif-Argent" de Stéphane Batut

Meilleur Premier Film

"Atlantique" de Mati Diop

"Une intime conviction" d'Antoine Raimbault

"Les Misérables" de Ladj Ly

"Nevada" de Laure De Clermont-Tonnerre

"Perdrix" d'Erwan Le Duc

Coproduction Internationale

"Bacurau" de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

"It Must Be Heaven" d'Elia Suleiman

"Le Jeune Ahmed" de Luc et Jean-Pierre Dardenne

"Lola vers la mer" de Laurent Micheli

"Papicha" de Mounia Meddour

Film d'animation

"La Fameuse invasion des ours en Sicile" de Lorenzo Mattotti

"Funan" de Denis Do

"Les Hirondelles de Kaboul" de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

"J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin

"Wardi" de Mats Grorud

Documentaire

"Être vivant et le savoir" d'Alain Cavalier

"Lourdes" de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

"M" de Yolande Zauberman

"Ne croyez surtout pas que je hurle" de Frank Beauvais

"68, mon père et les clous" de Samuel Bigiaoui

Musique

Fatima Al Qadiri - "Atlantique" de Mati Diop

Christophe - "Jeanne" de Bruno Dumont

Alexandre Desplat - "Adults in the Room" de Costa-Gavras

Evgueni Galperine et Sacha Galperine - "Grâce A Dieu" de François Ozon

Dan Levy - "J'ai Perdu Mon Corps" de Jérémy Clapin