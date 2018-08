Les frères Russo, réalisateurs de "Avengers : Infinity War", vont produire un film sur la préhistoire

Les frères Russo ne faiblissent pas. Après le succès phénoménal du film Marvel "Avengers : Infinity War", les cinéastes ont de nouveau un projet d'envergure. Joe et Anthony Russo vont produire un prochain film préhistorique sur fond dramatique à travers leur société de production Agbo. Selon une idée de John Brancato, le film, baptisé "The Last Neanderthal" en version originale, sera tourné en grande partie grâce à la technologie de capture de mouvement.

Aux commandes de ce projet historique, on retrouvera le comédien Terry Notary, qui réalisera ainsi son premier long-métrage. Le film est décrit comme une aventure épique et un conte mêlant survie, revanche et rédemption. John Brancato et Terry Notary ont signé l'histoire.