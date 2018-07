Les frères Coen, Audiard, Assayas et Cuaron à la 75e Mostra de Venise

Ethan et Joel Coen, Jacques Audiard, Olivier Assayas, Alfonso Cuaron, Paul Greengrass, Yorgos Lanthinos ou encore Laszlo Nemes font partie des réalisateurs dont les films ont été retenus en compétition à la 75 édition du Festival de Venise, ont annoncé ce mercredi 25 juillet les organisateurs. Ils rejoignent Damien Chazelle précédemment annoncé pour l'ouverture avec son biopic "First Man".

"Doubles vies" d'Olivier Assayas et "Les Frères Sisters" de Jacques Audiard seront les têtes d'affiche de la délégation française qui ira défendre les couleurs tricolores à la 75e Mostra de Venise, du 29 août au 8 septembre prochains.

La compétition s'annonce rude pour les Français qui devront se frotter à Damien Chazelle avec "First Man", les frères Coen ("The Ballad of Buster Scruggs"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Paul Greengrass ("22 July"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") ou Laszlo Nemes ("Apszallta").

La compétition sera jugée par le réalisateur Guillermo del Toro, président du jury de cette 75e édition qui se tiendra du 29 août au 8 septembre prochains.

Films en compétition :

First Man de Damien Chazelle (film d'ouverture)

Double Vies d'Olivier Assayas

Les Frères Sisters de Jacques Audiard

Vox Lux de Brady Corbet

The Ballad of Buster Scruggs de Joel et Ethan Coen

Roma d'Alfonso Cuarón

22 July de Paul Greengrass

Suspiria de Luca Guadagnino

Werk ohne Autor de Florian Henckel von Donnersmarck

The Nightingale de Jennifer Kent

The Favourite de Yórgos Lánthimos

Peterloo de Mike Leigh

Capri-Revolution de Mario Martone

What You Gonna Do When The World's On Fire? de Roberto Minervini

Sunset de László Nemes

Frères Ennemis de David Oelhoffen

Nuestro Tiempo de Carlos Reygadas

At Eternity's Gate de Julian Schnabel

Acusada de Gonzalo Tobal

Killing de Shinya Tsukamoto