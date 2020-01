"Les filles du Docteur March" séduit au box-office des films sortis le 1er janvier

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH Bande Annonce (2019) Emma Watson - 03/01/2020 LES FILLES DU DOCTEUR MARCH Bande Annonce VF, film en français au cinéma le 25 Décembre.Les Quatre Filles du docteur March (Little Women) est un film dramatique américain écrit et réalisé par Greta Gerwig, dont la sortie est prévue en 2019. Il s'agit de l’ adaptation du roman homonyme de Louisa May Alcott paru en 1868.Laura Dern : Marmee MarchSaoirse Ronan : Jo MarchEmma Watson : Meg MarchEliza Scanlen : Beth MarchFlorence Pugh : Amy MarchTimothée Chalamet : Theodore « Laurie » LaurenceJames Norton : John BrookeLouis Garrel : Pr Friedrich BhaerMeryl Streep : tante March© 2019 - Sony Pictures