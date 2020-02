Les "Bad Boys" conservent leur hégémonie au box-office mondial

Le film "Bad Boys For Life" a ajouté près de 48,5 millions de dollars à son compteur. Jusqu’à présent, le troisième volet de la saga des "Bad Boys", réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah cumule plus de 290,7 millions de dollars au box-office mondial. Favori aux prochains Oscars après sa grande victoire aux BAFTA Awards, ce dimanche 2 février, le film "1917" de Sam Mendes doit se contenter une fois de plus de la deuxième place. Le long-métrage historique a remporté près de 30,6 millions de dollars. Ses revenus mondiaux s’élèvent dorénavant à plus de 249 millions de dollars de recettes.

Robert Downey Jr. conserve également sa troisième place avec "Le Voyage du docteur Dolittle". La comédie de Stephen Gaghan a engrangé 25,4 millions de dollars supplémentaires, ce qui lui permet d’afficher plus de 126,6 millions de dollars des recettes mondiales depuis sa sortie. Septième du classement la semaine dernière, "Star Wars : L’Ascension de Skywalker" dégringole à la dixième place, tandis que "Les Filles du docteur March" passe de la huitième place à la cinquième.

Déception pour Taika Waititi, qui voit son film satirique "Jojo Rabbit" débarquer seulement à la huitième place, à une semaine de la cérémonie des Oscars pour laquelle il est nommé dans six catégories, dont celui du meilleur film.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Bad Boys For Life – 48,5

02. 1917 – 30,6

03. Le Voyage du docteur Dolittle – 25,4

04. Jumanji : The Next Level – 11,3

05. Les filles du docteur March – 10,5

06. The Gentlemen – 10

07. Gretel & Hansel – 7,6

08. Jojo Rabbit – 6,8

09. La Reine des neiges 2 – 6,5

10. Star Wars : L’Ascension de Skywalker – 6,4