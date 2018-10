Lena Dunham va adapter pour Spielberg et J.J. Abrams l'histoire d'une réfugiée syrienne.

L'actrice et créatrice de la série "Girls" a été engagée par le duo de producteurs Steven Spielberg / J.J. Abrams pour adapter au cinéma le récit d'une réfugiée syrienne ayant traversé la Méditerranée au prix d'immenses risques.

Le nom de la nouvelle s'appelle "Un espoir plus fort que la mer: l'incroyable histoire d'amour, de deuil et de survie d'une réfugiée". L'histoire vraie est celle de Doaa Al Zamel et a été portée à la connaissance du monde par le livre de Melissa Fleming.

Doaa Al Zamel, mère de deux enfants, a fui l'Égypte pour la Suède dans un bateau gonflable de fortune, tenant dans chaque bras ses deux jeunes enfants pendant des jours.

Le projet est mis en place par la Paramount Pictures accompagnée de la société de production de J.J. Abrams, Bad Robot et de celle de Steven Spielberg, Amblin Partners.

De son côté, Lena Dunham poursuit son projet de série pour HBO avec "Camping". On la verra également à l'écran dans le prochain long métrage de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood" aux côtés de Brad Pitt, Leonardo Di Caprio et Margot Robbie.