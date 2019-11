"Le traître", une grande fresque à découvrir au Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles

Il Traditore Trailer BE Release 18.12.2019 - 29/11/2019 Il Traditore (Le Traître - The Traiter) un film de - een film van Marco Bellocchio FR Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. -- NL Begin jaren '80 bereikt de strijd tussen de verschillende maffiaclans in Sicilië een hoogtepunt. Tommaso Buscetta, een hooggeplaatst lid van de Cosa Nostra, duikt onder in Brazilië. Intussen worden zijn vertrouwelingen één voor één vermoord. Wanneer Buscetta opgepakt wordt door de Braziliaanse politie en vervolgens uitgeleverd aan Italië, neemt hij een beslissing die de geschiedenis zal veranderen: hij zal als eerste de omertà doorbreken en de interne werking van de organisatie publiek maken. -- Share : http://www.facebook.com/cineartbelgium Follow : http://www.twitter.com/CineartBE Watch : http://www.youtube.com/CineartBE Like : http://www.instagram.com/cineart_belgium