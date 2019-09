Le Studio 5 de Flagey portera le nom de la cinéaste ixelloise Agnès Varda

Le Studio 5 de l'Espace culturel Flagey, établi à Ixelles et dédié à l'image et au son, sera officiellement baptisé le 17 septembre prochain "Studio 5- Agnès Varda", portant ainsi le nom de l'icône légendaire du cinéma et représentante historique et féminine de la Nouvelle Vague. Agnès Varda est née dans la commune en 1928 d'un père grec et d'une mère française. Elle y résidera jusqu'à l'âge de 12 ans. Il y a quelques mois le Musée d'Ixelles avait présenté son travail d'artiste sur le thème "Patates & Compagnie", elle qui pratiqua également la photographie et les arts plastiques.

Agnès Varda, qui est décédée le 29 mars dernier, est une figure majeure du cinéma indépendant, poétique et engagé mais aussi une source d'inspiration pour de nombreux créateurs. Elle aura réalisé plus de trente films, documentaires, fictions et autobiographies et, en 2017, elle recevra, à Hollywood, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre alors qu'elle avait déjà été lauréate, deux ans plus tôt, de la Palme d'honneur du Festival de Cannes, également pour l'ensemble de son oeuvre cinématographique.

Elle réalisa notamment "Cléo de 5 à 7" (1962), "Sans toit, ni loi" (1985), "La pointe courte" (1954) ou encore "Les glaneurs et la glaneuse" (2000). Elle est, par ailleurs, docteur honoris cause de l'Université de Liège (2010) et lauréate du Prix de l'Académie royale de Belgique (2011). Elle a été l'épouse du réalisateur français Jacques Demy.

Le "Studio 5 - Agnès Varda" sera inauguré en présence de la fille de l'artiste, Rosalie Varda, elle-même créatrice de costumes pour le cinéma, le théâtre et l'opéra ainsi que directrice artistique .