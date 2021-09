Le réalisateur Raoul Servais mis à l'honneur dans une exposition à Bruxelles

Le jour où … Raoul Servais est Palme d’or à Cannes - C'est du Belge - 20/09/2019 Raoul Servais, première Palme d’Or du cinéma belge. C’était il y a 40 ans !!! Précurseur de génie, Raoul Servais a marqué de son empreinte le cinéma d’animation mondial: Palme d’Or à Cannes, Lion d’Or à Venise, et pour couronner le tout, un Magritte d’honneur remis l’an dernier à Bruxelles pour l’ensemble de son oeuvre. «Harpya», «Chromophobia», «Opération X-70» ou encore «Taxandria», son unique long-métrage, comptent parmi ses films les plus marquants. Inventeur de la Servaisgraphie, adepte du surréalisme, Raoul Servais est un artisan, passionné et passionnant. Une rencontre à découvrir dans C’est du Belge, absolument !