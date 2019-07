Le réalisateur de "Call Me By Your Name" va adapter le roman culte "Sa Majesté des mouches"

Selon Variety, le cinéaste italien Luca Guadagnino a été choisi par Warner Bros pour réaliser sa propre version de "Sa Majesté des mouches", écrit par William Golding en 1954.

Ce sera la troisième fois que le livre est adapté sur grand écran, après les films de 1963 (Peter Brook) et 1990 (Harry Hook). Devenu un classique de la littérature britannique, le roman raconte l'histoire du crash d'un avion sur une île déserte située au large de l'océan Pacifique. Les seuls survivants sont des garçons anglais issus de la haute société. Livrés à eux-mêmes, sans adulte pour les guider, ils doivent recréer une société pour survivre.

Warner Bros avait annoncé ce projet en 2017 mais le studio s'était heurté à de vives critiques ayant voulu faire une version du roman 100% féminine avec aux commandes deux hommes, Scott McGehee et David Siegel. L'adaptation de Luca Guadagnino sera plus fidèle au texte de William Golding se focalisant sur un groupe d'adolescents masculins.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

En parallèle de ce projet, Luca Guadagnino travaille sur sa première série, intitulée "We Are Who We Are", avec Chloë Sevigny ("Broken Flowers", "Big Love"), Alice Braga ("Queen of the South") et le rappeur Kid Cudi ("How to Make It in America").