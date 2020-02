Le projet de film "Het smelt" de Veerle Baetens rafle le Prix ArteKino International à la Berlinale

Le projet d’adaptation cinématographique du roman à succès "Het smelt" a remporté le Prix ArteKino International, dans le cadre du marché de coproduction de la Berlinale, annonce lundi le Fonds audiovisuel flamand (VAF). D’un montant de 6000 euros, cette distinction est destinée au financement et au développement du film. "Het smelt" (littéralement "Ça fond") est le premier film de Veerle Baetens, notamment connue pour ses rôles dans "The Broken Circle Breakdown" de Felix Van Groeningen ou, plus récemment, dans "Duelles" d’Olivier Masset-Depasse ou le court-métrage "Une sœur" de Delphine Girard, nommé aux Oscars cette année.

"Het smelt" est l’adaptation au cinéma du roman éponyme de Lize Spit, sorti en 2015. Le film raconte l’histoire d’Éva, qui 13 ans après un été caniculaire, retourne dans son village natal avec un bloc de glace dans le coffre de sa voiture et prépare une vengeance. Le tournage du film débutera à l’été 2021. La production est assurée par Bart Van Langendonck et Sarah Marks de Savage Film, entre autres connu pour les films "De Patrick", "Rundskop" et "D’Ardennen".