Le prix LUX décerné au film "Dieu existe, son nom est Petrunya"

Le film "Dieu existe, son nom est Petrunya", de la réalisatrice nord-macédonienne Teona Mitevska, a reçu mercredi à Strasbourg le prix cinématographique LUX, décerné par les eurodéputés. Le long-métrage est une coproduction entre la Macédoine du Nord, la Belgique, la Slovénie, la Croatie et la France. Il s’inspire d’un incident qui a réellement eu lieu en Macédoine du Nord en 2014 et qui a créé le débat parmi les chrétiens locaux, expliquait il y a quelques mois la réalisatrice.

Lors de cérémonies de l’Épiphanie, des centaines de garçons et d’hommes se jettent traditionnellement à l’eau chaque année en janvier, pour tenter de s’emparer d’une croix en bois qui est jetée dans une rivière par un prêtre orthodoxe. À Stip, cette année-là, c’était une femme qui avait attrapé l’objet sacré en premier, de quoi provoquer l’indignation de certains participants masculins. En s’inspirant de cette polémique, Teona Mitevska raconte l’histoire d’une jeune femme trentenaire au chômage, qui remporte la sainte croix et a soudainement accès à une tradition religieuse masculine. Le film, tourné à Stip, "contribue à la lutte féministe et à la lutte contre les sociétés conservatrices", selon le parlement.

Née à Skopje, Teona Mitevska vit à Bruxelles. Tous ses films sont produits "en famille", la réalisatrice ayant créé avec son frère et sa sœur une société de production basée en Macédoine. Présenté en première mondiale à la dernière Berlinale, "Dieu existe, son nom est Petrunya" y avait récolté le prix du jury œcuménique et celui de la Guilde du Film.

Durant le mois de novembre, les trois films finalistes de la compétition LUX Prize avaient été projetés dans une salle du Parlement européen. Chaque eurodéputé a ensuite pu choisir son favori. Le documentaire "Cold Case Hammarskjöld" du Danois Mads Brügger, et "The Realm" de l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen étaient les deux autres finalistes. Le prix LUX, qui départage des films sélectionnés par des professionnels, a pour but de mettre en lumière un cinéma qui peut nourrir le débat public européen et créer la réflexion sur des problématiques sociales ou politiques actuelles.