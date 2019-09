Le président de Marvel va produire un film de "Star Wars"

Alors que la saga des Skywalker touche à sa fin, Disney prépare déjà la suite. D'après The Hollywood Reporter, un nouveau film sur l'univers de la Guerre des étoiles est en cours, et ce, sous la houlette de Kevin Feige, le président de Marvel Studios. Il travaillera avec Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm à l'origine de ce projet qui signera le début d'une nouvelle ère "Star Wars". "Avec l'épilogue de la saga Skywalker, Kathy cherche une nouvelle ère dans l'histoire de 'Star Wars', et sachant combien Kevin est un fan absolu, il était logique pour ces deux extraordinaires producteurs de travailler ensemble sur un film 'Star Wars'", a déclaré Alan Horn, le co-président de Disney Studios.

Pour le moment, rien n'indique sur quels films travailleront ces deux producteurs. Alors que "Star Wars : L'Ascension de Skywalker" sortira le 18 décembre prochain en France, d'autres films de cet univers sont d'ores et déjà prévus en 2022, 2024 et 2026. Une nouvelle qui arrive sans trop de surprises puisque Kevin Feige avait déjà fait savoir qu'il était un grand fan de cette saga.

Depuis son rachat par Disney pour plus de 4 milliards de dollars en 2012, l'univers de "Star Wars" s'est développé au-delà du monde du cinéma pour atteindre le cœur des foyers à travers des séries telles que "Loki" ou encore "The Mandalorian". Disney avait racheté l'empire Marvel en 2009 pour à peu près le même montant.

Producteur prolifique chez Marvel, Kevin Feige a notamment travaillé sur les plus gros succès de la firme comme "Black Panther", "Captain Marvel" et l'incontestable "Avengers : Endgame", devenu le film le plus lucratif de l'histoire du cinéma avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes dans le monde.