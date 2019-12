Le “pire film de tous les temps” est disponible gratuitement sur Arte

Réalisé en 1959, "Plan 9 from Outer Space" de Ed Wood a depuis sa sortie la réputation d'être un des plus mauvais films jamais tournés.

Des mauvais films, il n'est pas difficile d'en trouver : les salles de cinéma en regorgent, et l'histoire du septième art est jalonnée d'œuvres médiocres. Mais rares sont celles qui peuvent prétendre au titre du "pire film de tous les temps". "Plan 9 from Outer Space" réalisé par le célèbre Ed Wood, en fait partie. 60 ans après sa sortie, il est encore considéré comme un des plus grands navets à avoir gracié les salles obscures.



Les raisons qui ont valu au film cette réputation sont nombreuses. La plus évidente est peut-être son manque flagrant de budget : "Plan 9" n'a absolument pas les moyens pour raconter son histoire absurde où se côtoient aliens et morts-vivants. De ce ridicule cockpit d'avion, fait de morceaux de bois et d'un rideau de douche, à ces vaisseaux extra-terrestres tenus par des bouts de ficelles, tout paraît terriblement factice, et les fréquents faux-raccords n'y arrangent rien. Peu perfectionniste, Ed Wood avait tendance à privilégier les solutions de rapidité. Lorsqu’un des acteurs du film, Bela Lugosi, célèbre pour son interprétation de Dracula, mourut avant la fin du tournage, il fut remplacé au pied levé par... le chiropraticien de l'épouse de Wood. Ne ressemblant guère à Lugosi, le comédien débutant joua toutes ses scènes le visage dissimulé derrière une cape, sans qu'une raison claire ne l'explique.



Le reste du casting ne brille guère plus que lui. Rigides dans leur comportement, hésitants dans leur diction, les acteurs ne sont jamais convaincants, guère aidés par les dialogues répétitifs et souvent risibles écrits par Wood. Ils sont aussi perdus que nous dans l'histoire abracadabrante inventée par celui-ci.



Mais là où de nombreux longs-métrages aux défauts similaires n'en sont qu'irritants ou exaspérants, "Plan 9 from Outer Space" s'impose comme un film plutôt attachant. Ses répliques absurdes, ses costumes mal fagotés et son montage chaotique ont quelque chose de savoureux, et c'est avec un mélange de moquerie et de tendresse que le film se regarde. De toute évidence, Ed Wood n'était pas un réalisateur de talent, mais il est abondamment clair à la vision de sa production qu'il était aussi un homme mû par une vraie passion pour le cinéma. C'est probablement la raison pour laquelle, bien des années après avoir été tourné, "Plan 9 from Outer Space" continue d'être vu et revu. Pas tant parce qu'il serait "le pire film de tous les temps", mais parce que c'est une œuvre authentique dans ses erreurs.

Le film est disponible en accès libre sur le site d'Arte jusqu'au 31 octobre 2020.