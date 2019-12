Le film belge "Nuestras madres" est éliminé de la course à l'Oscar du meilleur film international

L’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars, a dévoilé ce lundi une première sélection de dix œuvres cinématographiques, parmi les 93 qui étaient en lice pour l’Oscar du meilleur film international. On y retrouve notamment la Palme d’or du Festival de Cannes, "Parasite" de Bong Joon-Ho, "Les Misérables" de Ladj Ly, prix du jury au Festival de Cannes et "Douleur et Gloire" de Pedro Almodovar. Le film "Nuestras madres", du réalisateur César Diaz, qui concourait pour la Belgique, ne figure malheureusement pas parmi ces pays. Cinq d’entre eux seront finalement retenus dans la liste des nominations, le 13 janvier.