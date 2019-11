Le festival du film de Toronto publie sa liste des meilleurs films de la décennie

Adieu au Langage - Bande-annonce - 29/11/2019 Adieu au Langage - Sortie le 21 mai 2014 Un film de Jean-Luc Godard Avec Héloïse Godet, Zoé Bruneau, Kamel Abdelli Pour plus d'informations, de vidéos ou de bande annonce sur Adieu au Langage et commander vos e-billets, rendez vous sur http://www.cinemasgaumontpathe.com/films/adieu-au-langage/ L'histoire de Adieu au Langage : "Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L'homme et la femme se retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L'autre est dans l'un. L'un est dans l'autre. Et ce sont les trois personnes. L'ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et pourtant pas. De l'espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de bébé."