Le cinéma de Thierry Zéno, un voyage au bout de la mort et de la folie

Trois films du subversif réalisateur belge Thierry Zéno se dévoilent grâce au travail de restauration de la Cinematek.



“Ce programme contient des scènes ou des images qui peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs”, peut-on lire au dos du coffret DVD que la Cinematek vient de consacrer au cinéaste Thierry Zéno. Un avertissement qui n'est pas à prendre à la légère : se plonger dans les trois films réunis par cette nouvelle édition vidéo, c'est devenir spectateur d'actes zoophiles et scatophages, de meurtres, de méthodes d'embaumement de cadavres et d'autres cruautés visuelles.



Il serait injuste d'affirmer que la place importante qu'occupe Thierry Zéno dans l'histoire du cinéma belge tient uniquement à sa réputation de réalisateur-choc, mais il est indéniable que l'aura dont jouissent ses films est inextricablement lié à leur nature sulfureuse. Ce n'est pas un hasard si le plus célèbre de ses œuvres, “Vase de noces” (1974), est aussi une de ses plus choquantes. Rejeté à l'époque de sa production par la Communauté française, qui refusa de le considérer comme un film belge, le premier long-métrage de Zéno a acquis depuis sa sortie une certaine notoriété auprès des cinéphiles amateurs d'expériences extrêmes. Les anglophones le surnomment "The Pig Fucking Movie", un qualificatif un peu réducteur mais qui n'est pas incorrect, puisqu'on y voit son personnage principal — un fermier incarné par Dominique Garny — copuler avec une truie. Dépourvu de paroles et réalisé avec des moyens limités, le film nous plonge sans ambages dans la vie de ce jeune homme qui tutoie la folie.

Aucun de ses actes cruels et sordides ne nous est épargné, ni ses jeux abominables avec les animaux de sa ferme ni ses expériences alchimiques avec leurs excréments. Impossible de regarder le film sans avoir la nausée, tant son goût pour l'interdit va loin dans l'immonde et l'insupportable. Impossible aussi de ne pas se poser la question du pourquoi. Est-ce un geste cinématographique qui n'a d'autre but que de repousser les limites du mauvais goût ? Il est vrai que la démarche de Thierry Zéno tend de manière outrancière (et peut-être gratuite) vers la provocation, mais elle tend aussi vers quelque chose de mystique et de poétique. La bande sonore du film y est pour beaucoup : composé de diverses expérimentations électroniques, de bruits d'animaux mais aussi de chants grégoriens, l'accompagnement musical donne un caractère sacré à la vie on ne peut plus profane du protagoniste.



Il se dégage également une puissance vénéneuse de ses images. Tournées dans un noir et blanc épuré, avec un style presque documentaire, elles semblent nous crier une vérité qui n'est heureusement que fiction. À plusieurs occasions, on se plaît à penser qu'une apocalypse a eu lieu, et que son personnage principal est le dernier homme sur Terre, un vestige de l'humanité que la bestialité aurait rattrapé. Ces éléments suffisent-ils à justifier la cruauté dont fait preuve le film, sa représentation irresponsable de troubles psychiatriques ou son immoralité ? Rien n'est moins sûr.

3 images Des morts (1979) © Cinematek

Un même désir de transgresser les tabous habite “Des morts” (1979). Ce documentaire co-réalisé par Zéno avec Jean-Pol Ferbus et Dominique Garny nous invite à un tour du monde des pratiques funéraires et de différents rapports à la mort. Il ne nous épargne rien à cet égard : non seulement peut-on voir plusieurs cadavres, et les méthodes qui sont utilisées pour les embaumer, mais le film nous montre aussi certains décès d'animaux et d'êtres d'humains. Dans une scène d'archive particulièrement insoutenable, c'est l'assassinat d'un homme qui est représenté à l'écran. Il s'agit pour les cinéastes de montrer ce qu'on ne veut pas montrer dans de nombreuses cultures occidentales. Le film souligne d'ailleurs à plusieurs reprises le contraste entre les pratiques funéraires belges ou américaines, et celle de pays comme la Thaïlande et le Népal. D'un côté du monde, la norme veut que les corps morts soient cachés et aseptisés, tandis que de l'autre les rituels n'ont de cesse de les exposer dans tous leurs états.



Ici encore, la question de la représentation se pose. Les transgressions opérées par le film ont souvent quelque chose de salutaire. Il s'agit surtout de nous dévoiler en toute franchise une réalité de l'existence. Mais certains choix des réalisateurs, comme celui d'inclure l'exécution d'un homme, une séquence qui n'est pas très éloignée d'un "snuff movie", sont imprégnés d'un voyeurisme malsain. "Des morts" ne se contente pas de montrer ce qu'on ne veut pas voir, il montre aussi ce qu'on ne devrait peut-être pas montrer.

3 images Thierry Zéno © Collection Cinematek