Le cinéaste Travis Knight quitte le projet de "Uncharted"

BUMBLEBEE Bande Annonce VF Finale (2018) NOUVEAU Transformers - 31/12/2019 Avec Joooooooooooohn Ceeeeeena !!! ✩ Les Films à VOIR ? Ils sont ICI ► https://www.youtube.com/playlist?list=PL843D2ED8D80FA673 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire. BUMBLEBEE Bande Annonce VF (2018) John Cena, Science Fiction © 2018 - Paramount Pictures France