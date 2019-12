La Toronto Film Critics Association consacre "Parasite"

L'association canadienne de critiques de cinéma a remis ses Toronto Film Critics Association Awards ce dimanche. "Parasite", le long-métrage du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, a été le grand vainqueur de la soirée, en obtenant trois des prix les plus prestigieux. Le long-métrage coréen, Palme d'or au Festival de Cannes cette année mais qui n'a pas été nommé dans la catégorie meilleur film aux Golden Globes, est élu meilleur film et meilleur film étranger aux TFCA Awards, tandis que le cinéaste Bong Joon-ho repart avec la statuette du meilleur réalisateur. La fiction, qui raconte l'histoire de la famille de Ki-taek, prête à tout pour se sortir de la pauvreté, succède à "Roma" d'Alfonso Cuarón, lauréat 2018.

Dans les autres catégories, deux comédiens de "Marriage Story" de Noah Baumbach ont été récompensés : Adam Driver (premier rôle) et Laura Dern (second rôle). Lupita Nyong'o ("Us") et Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood") complètent la liste des acteurs primés.