La suite des "Petits mouchoirs" vient de commencer son tournage

Guillaume Canet entame le tournage de "Nous finirons ensemble", la suite des "Petits mouchoirs", au Cap Ferret avec les acteurs phares du premier volet.

Huit ans après, la bande d'amis est de retour. Guillaume Canet signe la suite du succès des "Petits mouchoirs" avec "Nous finirons ensemble" dont le tournage vient de commencer. Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lellouche, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, Pascale Arbillot et Valérie Bonneton sont de retour au Cap Ferret.

Les comédiens retourneront dans la peau de leur personnage sept ans plus tard à l'occasion de l'anniversaire surprise de Max, incarné par François Cluzet. "Sans en dévoiler plus, on comprendra dès le début du film que la bande a éclaté, chacun s‘est éloigné", a confié Alain Attal, producteur pour Trésor Films, au site du Film Français.

Des nouveaux personnages feront leur apparition. Ainsi Clémentine Baer et José Garcia sont également présents au casting. Le tournage se poursuivra sur dix semaines, jusqu'au 31 mai.

Guillaume Canet signe ici son sixième long-métrage en tant que réalisateur, seulement un an après la comédie "Rock'n Roll" dans laquelle il partageait l'affiche avec sa femme Marion Cotillard.

Lors de sa sortie en salles en 2010, La comédie dramatique "Les Petits mouchoirs" avait rencontré un beau succès en séduisant plus de 5,4 millions de spectateurs.