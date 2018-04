La réalisatrice SJ Clarkson choisie pour piloter "Star Trek 4"

Actuellement en phase de négociation avec Paramount Pictures, la Britannique S.J. Clarkson devrait devenir la première femme à réaliser un film de la franchise "Star Trek". Une autre victoire de taille pour les femmes cinéastes, alors que Victoria Mahoney a récemment été désignée réalisatrice de la seconde équipe de "Star Wars : Episode IX".

S.J. Clarkson a réalisé les deux premiers épisodes de "Jessica Jones" et de "The Defenders" pour Netflix. La cinéaste a entre autres travaillé pour les séries "Mistresses", "Doctors", "Life on Mars", "Orange is The New Black" et "Dexter". Avant de rebondir sur le petit écran, elle a pris les commandes de "Toast" (2011), son premier long-métrage, avec Freddie Highmore et Helena Bonham Carter au casting.

Le studio Paramount Pictures a annoncé deux suites de "Star Trek" mercredi au Cinemacon de Las Vegas. La première est celle sur laquelle J. J. Abrams et Quentin Tarantino se sont penchés, un film R-Rated (interdit aux moins de 17 ans) si l'on en croit les rumeurs. La seconde est celle que la réalisatrice S.J. Clarkson pilotera, centrée sur le Capitaine Kirk (Chris Pine) et son père incarné par l'acteur Chris Hemsworth.