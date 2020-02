La préquelle d'"Esther" a trouvé son réalisateur

ESTHER - Bande Annonce Officielle (VF) - Isabelle Fuhrman / Vera Farmiga - 21/02/2020 Bande Annonce Officielle du film d'horreur "ESTHER" réalisé par Jaume Collet-Serra et avec Isabelle Fuhrman, Vera Farmiga et Peter Sarsgaard. Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther. Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la "douce " enfant. Autour d'elle, personne n'a rien remarqué, et nul ne semble partager ses doutes et ses inquiétudes... Un Film de : Jaume Collet-Serra Avec : Isabelle Fuhrman, Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, CCH Pounder, Aryana Engineer Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/