La nouvelle direction des César devra représenter le cinéma dans "sa diversité"

Les décodeurs - Le débat - Golden Globes, Oscars, Césars… Ces institutions historiques dans le... Une carte blanche dans Le Monde, signée par 200 artistes du monde du cinéma, fustige l’Académie des Césars : fonctionnement trop opaque, nominations remises en cause… La semaine passée aux Césars, c’est Nathalie Portman qui arborait une robe sur laquelle était brodés les noms de réalisatrices qui n’avaient pas été nominées. Remises en question par les artistes et par le public aussi (cfr le tollé autour des 12 nominations de J’accuse de Polanski), ces cérémonies et leur petit monde ont-elles encore leur raison d’être ? Dans ce décodage, on se posera ces questions et on reviendra aussi sur le fonctionnement de l’académie des Césars et des autres. Nos invités (tous deux en studio) : o Hugues Dayez, chroniqueur cinéma RTBF o Guillaume Senez, réalisateur et scénariste. Il a notamment réalisé Nos batailles, avec Romain Duris, qui a remporté plusieurs prix.