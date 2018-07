La leçon de cinéma de Brian De Palma

De passage à la Cinémathèque française pour une rétrospective de son œuvre, le réalisateur de "Scarface", "Phantom of the Paradise" et "Mission : Impossible" s'est prêté à l'exercice de la Masterclass.



Dans cette leçon de cinéma, filmée par Arte, Brian De Palma revient entre autres sur "Outrages", le film-phare de la rétrospective. Le cinéaste, souvent assez caustique, se montre particulièrement ému à l'évocation de ce long-métrage consacré à la guerre du Vietnam, avant de partager quelques anecdotes de tournage, notamment sur les relations houleuses entre Michael J. Fox et Sean Penn.



D'autres films sont abordés au cours de cette leçon, comme "Les Incorruptibles" ou "L'impasse", dont les scènes les plus célèbres furent le fruit de décisions hâtives. Le cinéaste s'attarde également sur "Carrie", et ses écarts avec l'œuvre de Stephen King, "Mission to Mars", et les divers soucis que mettre en scène un film dans l'espace pose, ainsi que sur les techniques cinématographiques qui font le style "De Palma", tels que le split-screen et la double focale.



Prouvant que les problèmes ne s'arrêtent pas avec la notoriété et le talent, le cinéaste a également profité de cette Masterclass très enrichissante pour discuter des difficultés rencontrées avec son dernier film, "Domino", dont la production est terminée, mais dont le sort en salles est incertain.