La force est toujours avec "Star Wars : L'Ascension de Skywalker" au Box-office mondial

Disney termine l'année 2019 sur une bonne note, puisque "Star Wars : L'Ascension de Skywalker", réalisé par J.J. Abrams, reste en tête du box-office mondial après son deuxième week-end dans les salles de cinéma, d'après les chiffres rapportés par le site spécialisé ComScore. À quelques jours de la fin de l'année, l'empire de Mickey continue de remplir ses caisses en engrangeant 166,3 millions de dollars supplémentaires grâce à "Star Wars : L'Ascension de Skywalker" et ferme le trio de tête avec "La Reine des neiges 2" et 58,7 millions de dollars additionnels. Le film de science-fiction dépasse désormais les 724 millions de dollars de recettes mondiales, moins de deux semaines après sa sortie au cinéma, tandis que les aventure d'Elsa et Anna cumulent déjà 1,2 milliard de dollars depuis la sortie du film sur grand écran en novembre dernier.

Le dernier opus de la franchise "Jumanji" résiste à la deuxième place du box-office mondial. "Jumanji : Next Level" engrange 96,9 millions de dollars supplémentaires à l'échelle mondiale. Toujours porté par le duo Dwayne Johnson et Kevin Hart, accompagnés de Jack Black, le film d'action affiche plus de 471 millions de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie début décembre dans les salles obscures.

Notons que le film "Cats" rentre les griffes après son flop au box-office. L'adaptation cinématographique du classique musical d'Andrew Lloyd Webber se terre à la septième place du classement mondial en affichant seulement un peu plus de 38 millions de dollars de recettes, et ce, dans le monde entier. Une véritable douche froide pour les chats d'Universal, alors que le budget du film est estimé à 100 millions de dollars, selon Variety.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Star Wars : L'Ascension de Skywalker - 166,3

02. Jumanji : Next Level - 96,9

03. La Reine des neiges 2 - 58,7

04. Les Incognitos - 29,2

05. Ip Man 4 : The Finale - 28,8

06. Les Filles du docteur March - 22,8

07. Cats - 18,4

08. Sheep Without A Shepherd - 17,2

09. À couteaux tirés - 15,7

10. Ashfall - 11,1