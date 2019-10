La fiction "Roubaix, une lumière" remporte le Bayard d'Or du meilleur film du FIFF

La fiction "Roubaix, une lumière", du Français Arnaud Desplechin, a remporté vendredi le Bayard d'Or du meilleur film dans la compétition officielle longs métrages, dont le jury était présidé par le cinéaste français André Téchiné. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture de la 34e édition du Festival international du film francophone (FIFF) de Namur. D'autres Bayard ainsi que plusieurs prix prestigieux ont également été décernés.

Le Bayard de la meilleure interprétation revient à Fantine Harduin et Thomas Gioria pour leurs rôles dans le film "Adoration" de Fabrice Du Welz. Celui du meilleur scénario a été attribué à Boris Lojkine et Bojina Panayotova pour "Camille", tandis que Virginie Surdej s'est vu remettre celui de la meilleure photographie pour son travail dans "By the Name of Tania" de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez. Outre ces Bayard, le jury longs métrages a également décerné un prix spécial à ce même film, alors que "Kuessipan" de Myriam Verreault a reçu une mention spéciale.

Dans la compétition "Première oeuvre de fiction" du jury Emile Cantillon (composé de cinq étudiants en cinéma âgés de 18 à 25 ans et issus de la francophonie), c'est "Perdrix", de Erwan Le Duc, qui s'est vu attribué le prestigieux Bayard et "Le père de Nafi", de Mamadou Dia, a été récompensé par le Prix découverte.

Des prix récompensaient aussi les courts métrages, élus par un jury présidé par l'auteure, compositrice et interprète Juliette Armanet. "La Musique", de Jean-Benoît Ugeux, remporte le Bayard du meilleur court métrage. "Sous l'écorce", de Ève-Chems De Brouwer se voit décerner le Prix spécial du jury court métrage.