La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion reçoit le prix Lumière 2021

Jane Campion est depuis restée une cinéaste rare , avec sept longs métrages en vingt ans. Elle a aussi su surprendre, en se lançant dans l’univers des séries, avec " Top of the Lake " (deux saisons).

Elle présentera à l’automne son nouveau long métrage, "The Power of the Dog", adapté d’un livre de Don Winslow, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

La célébrer "est une évidence et une fierté". Ce fut aussi "l’une des dernières volontés de Bertrand Tavernier", le cinéaste lyonnais qui dirigea l’Institut Lumière jusqu’à sa mort en mars dernier, relève le communiqué.

Outre les frères Dardenne, le prix Lumière a été attribué à Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-Wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman et Clint Eastwood.