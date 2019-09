La cinéaste Agnès Varda reçoit un hommage posthume à Ixelles

Les institutions culturelles que sont le Flagey et la Cinematek, ainsi que la commune d'Ixelles, ont rendu mardi en fin de journée un hommage à titre posthume à la cinéaste, plasticienne et photographe Agnès Varda, en présence du réalisateur Luc Dardenne, du bourgmestre et de plusieurs membres du collège, mais aussi de Jean et Sylvie Varda, les jeunes frère et sœur de l'artiste, ainsi que de sa fille Rosalie Varda.

Une plaque commémorative a été posée sur la façade de la maison qui a vu naître Agnès Varda, au numéro 38 de l'avenue de la Couronne. Celle-ci a été dévoilé vers 17h ce mardi par les membres de sa famille, devant plusieurs dizaines de personnes. Elle a grandi dans cette maison jusqu'à l'âge de 12 ans. "Les gens vont passer dans la rue, jeter un œil en l'air et la voir", s'est réjouie Rosalie Varda.