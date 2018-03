L'interview de Olivier Meys, réalisateur de "Bitter Flowers"

Oui, c’est effectivement un film belge du bout du monde. Comme je l’ai dit, j’ai eu l’occasion de beaucoup travailler là-bas, en Chine, dans le cadre de mes reportages sonores et documentaires. C’est un pays que j’ai vraiment suivi depuis les années 2000. J’ai vraiment observé tous ces changements, à la fois économiques, sociaux, mais aussi dans les rapports humains. Je me suis intéressé à ce pays et maintenant je parle le chinois. C’est venu un peu naturellement le passage à la fiction et l’envie de raconter une histoire dans ce cadre-là.

Je suis bruxellois, j’ai fait une école de cinéma, l’IAD dont je suis sorti en 2000. Assez rapidement, je me suis lancé dans la réalisation de reportages radiophoniques. Des formats longs, vraiment centrés sur le son, la découverte, les ambiances. J’ai beaucoup travaillé en Chine. Après ça, j’ai fait des documentaires films, pas tellement pour la télé mais plutôt pour le cinéma, les festivals. Certains ont quand même eu un certain écho. Quelques personnes ont quand même un peu entendu parler de moi. Ensuite, j’ai fait deux courts-métrages et j’arrive aujourd’hui avec mon premier film de fiction.

Olivier Meys, je suis ravie de vous rencontrer à l’occasion de la sortie de votre premier film, " Bitter flowers ". Je n’avais jamais entendu parler de vous et je me demandais quel était votre parcours, d’où venez-vous et comment se fait-il que vous arriviez avec un premier long seulement maintenant ?

C’est donc un rêve pour une partie de la population là-bas de venir en Europe, de venir en France ? Quel est cet attrait ? Qu’imaginent-ils de la vie ici ?

Ce n’est pas tellement l’attrait de la vie en Europe, de Paris, qui provoque ce voyage. En fait les raisons du voyage, du projet d’immigration, c’est vraiment l’idée de monter de classe. Mais là-bas, en Chine. En fait, ils n’envisagent le voyage que dans un aller-retour. Leur but c’est aller en Europe, y gagner des sous pour revenir au pays et monter leur business. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en Chine tout va très vite. Et en ce moment, tout le monde, en Chine, sent qu’une porte s’est entr’ouverte et qu’il est possible de gagner très vite de l’argent en montant des business. Il y a beaucoup d’opportunités. Mais beaucoup de gens se retrouvent démunis, dans le sens où ils n’ont pas de quoi investir. C’est vraiment dans ce cadre-là qu’il faut voir le projet de Lina. C’est comme ça qu’elle voit le monde autour d’elle changer. Elle voudrait participer à cette nouvelle Chine qui se dessine, elle voudrait ouvrir un commerce mais en même temps elle n’a pas de moyens pour le faire. Elle entend parler d’une opportunité de travail à Paris. Il faut savoir qu’à Paris, les Chinois installés, qui ont des magasins, des restaurants, ce sont des Chinois du Sud qui souhaitent que leur progéniture, puissent parler un bon mandarin. Ils demandent donc à des nounous du Dong Bay, une région où on parle un bon mandarin, de venir pour s’occuper de leurs enfants et leur apprendre le mandarin. C’est assez complexe mais c’est vraiment ça qui l’a décidée. Partir en France avec ce projet-là : faire de l’argent. Elle voit que ça marche, que les gens qui y vont gagnent de l’argent et qu’elle pourra revenir au plus vite auprès de sa famille. Malheureusement, ça ne se passe pas comme elle l’avait rêvé.

Est-ce qu’on peut parler d’esclavagisme pour ces jeunes femmes qui arrivent et qui s’imaginent devenir nounous ?

Esclavagisme, je ne sais pas. C’est peut-être un terme un peu poussé dans le sens où le personnage, Lina, à l’instar de ces femmes de Dong Bay à Paris, garde tout du long son libre arbitre. Si elles veulent rentrer, elles peuvent toujours le faire. Même le gouvernement français donnait des aides financières pour leur retour. Maintenant, c’est sûr que ce retour ne serait pas sans conséquences, dans le sens que revenir, serait de faire face à l’échec. Il y a aussi toute cette question de la dette qui a été contractée pour partir, c’est difficile. Mais c’est toujours possible. C’est vrai que quand elles arrivent dans les familles Wenzhou, il y a beaucoup d’antagonismes entre les deux groupes. On pense souvent qu’il n’y a qu’une sorte de Chinois et qu’il y a une solidarité entre eux mais en fait ce n’est pas ça. La Chine, c’est vraiment une mosaïque et il y a des différences, entre guillemets, culturelles, historiques, entre différents groupes. Et entre ces groupes du Nord et du Sud, il y a beaucoup de tensions. Il faut aussi rajouter le fait que ces Chinois du Sud installés à Paris forment une immigration déjà bien installée, c’est la vieille immigration. Les Dong Bay arrivant forment, eux, la nouvelle immigration. Certes, il y a eu des abus au niveau des salaires, de la manière dont on traitait les gens mais parler d’esclavagisme, ce n’est pas tout à fait ça.

Vous disiez qu’elles ont leur libre arbitre et mais est-ce qu’avec la société d’aujourd’hui, le capitalisme et cette mondialisation, a-t-on encore un libre arbitre ? Peut-on se dire " je vais vivre avec ma petite famille avec peu de moyens " sommes-nous poussés à toujours vouloir plus et mieux ?

C’est une question très importante. Je crois que vous touchez un point central du film. C’est-à-dire que Lina a les rêves que la société autour d’elle lui impose, d’une certaine manière. Petit à petit, elle s’enferme dans ces rêves-là. La question du temps dans lequel elle vit est importante aussi, me semble-t-il. La Lina du début du film est vraiment obnubilée par le futur de sa famille. Le présent, peu importe, c’est comme un temps mis entre parenthèses, elle peut tout endurer. Ce qui lui importe, c’est le futur. À son retour, elle sent bien que les choses ont changé, que les relations sont différentes, avec son fils, avec son mari. Il y a un décalage dont elle prend conscience à ce moment-là.