L'interview de Nicolas Bedos pour "La belle époque"

Cette semaine sort le dernier film de Nicolas Bedos, une comédie douce-amère sur les ravages du temps qui passe.

Le scénario part d'une idée originale, et le réalisateur en exploite toutes les facettes notamment en faisant vivre tous les personnages même secondaires : Victor (Daniel Auteuil), déteste l’époque actuelle, et se réfugie dans un cynisme désabusé. Sa femme Marianne (Fanny Ardant) ne supporte plus son côté "vieux con grincheux", et le met à la porte. Pour lui mettre du baume au cœur, le fils de Victor lui offre un cadeau : son ami metteur en scène (Guillaume Canet) réalise, avec force reconstitution, accessoires et figurants, le fantasme " vivez un jour dans l’époque de votre choix ". A la surprise générale, Victor demande de revivre un jour précis de son propre passé : ce jour de 1974 où, dans un bar, il a rencontré sa femme.