L’interview de Nanni Moretti pour "Tre Piani"

C’est la première fois que vous ne partez pas d’un scénario original, que vous partez d’un matériel extérieur à vous, qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

J’avais envie de faire un film différent. De ne pas répéter, à l’infini, la formule "film de Nanni Moretti", fait à la manière de Nanni Moretti, etc. J’ai vu une densité de personnages, d’humanité, de peurs dans le livre de Nevo qui m’ont convaincu d’en faire un film. Il contient des thèmes universels : la justice, la culpabilité, la difficulté d’être parents, les conflits parfois aussi exacerbés au sein des familles, la conséquence de nos actions, desquelles nous devons toujours nous sentir responsables. Ce qui m’intéressait, c’était de raconter des relations douloureuses, pas avec sadisme vis-à-vis des spectateurs mais avec humanité, avec compassion vis-à-vis de mes personnages.

Trois étages, d’Eskhol Nevo est paru chez Gallimard

Vous expliquez bien la volonté de ne pas vous répéter. Dans tous vos films, le plus dramatique jusqu’ici, c’était "La chambre du fils", mais souvent dans vos films, il y a une ironie, un humour, un clin d’œil, alors qu’ici…

Ici, il n’y avait pas la place pour ça. Il y avait de la place dans ce film pour un ton sec, essentiel, pour rejoindre la simplicité, comme ligne d’arrivée et non comme point de départ. Il est très difficile d’arriver à la simplicité. Mais il n’y avait pas de place pour l’ironie, ici. Absolument pas, non !

Est-ce que c’était difficile de rencontrer l’équilibre entre les différentes histoires et que chaque personnage ait vraiment sa place, puisque c’est un film choral, c’est un film de groupe… Est-ce que c’était difficile de trouver le rythme du film ?

C’était un peu le défi, le pari de la mise en scène, parce que le livre, ce sont trois récits, trois histoires séparées. Ce qui m’intéressait, c’était d’entremêler ces histoires. Ce qui m’intéressait, c’était que ces personnages se rencontrent, et donc l’équilibre, je l’ai atteint avec la mise en scène, avec le montage… Mais à propos d’équilibre, je ne voulais pas qu’il y ait de la part du casting et aussi du casting technique de rôle principal clair, que quelqu’un joue le rôle de héros, le narcissisme de son propre travail, la satisfaction de soi-même. Je ne voulais pas de rôle principal, ni dans la déclamation, ni dans la mise en scène, ni dans le montage, ni dans la musique, je voulais que chaque simple participant participe de la même qualité. Mais pas pour que le spectateur dise : "oh, quelle belle performance d’acteur ou bien ce montage…" Non, tout est fait dans un style essentiel et qui arrive vraiment à la simplicité. Difficile à atteindre !

Il y a l’objectif de la simplicité, mais aussi un peu d’intemporalité, pas de références aux technologies d’aujourd’hui… Vous aviez envie de faire un film universel ?

Oui, comme dans "La chambre du fils", ici aussi, je ne voulais pas de référence à l’actualité : une émission vue à la télévision, un titre de journal, un événement sportif, deux personnes qui parlent de la politique, non. Je voulais que ces deux films "La chambre du fils" et "Tre piani" soient un peu suspendus dans le temps. Le film est tourné à Rome mais ne se passe pas à Rome, il pourrait se passer dans n’importe quelle ville européenne.