L'interview de Nabil Ayouch pour "Razzia"

Les deux périodes du film que sont les années 80 et 2015 sont deux périodes qui marquent l’histoire contemporaine du Maroc selon moi, de manière très différente évidemment mais qui se font écho l’une à l’autre. Début des années 80, c’est la réforme du système éducatif et donc l’arabisation, avec la suppression des humanités, philo, socio, et puis de l’esprit critique évidemment, et 30 ans plus tard, les effets, si je puis dire, de cette réforme sur une société prise par ses contradictions, par ses paradoxes, et donc, deux camps qui s’affrontent clairement. Et pour faire simple, les conservateurs et les progressistes, autour de sujets assez essentiels concernant les libertés individuelles.

Vous parlez carrément d’anéantissement de l’esprit critique, qui mène à une forme d’obscurantisme, d’aveuglement.

Une forme d’ignorance en fait. Je crois que c’est véritablement cet axiome vieux comme le monde, l’ignorance qui engendre la haine, la colère qui elle-même engendre la violence, qui est au cœur du sujet même du film, c’est comment des jeunes qui ont grandi dans l’effacement de la diversité culturelle, donc finalement ce qui est l’ADN marocain, et ce qui nous caractérise. Le Maroc est un pays qui a grandi et qui s’est construit sur plusieurs identités : Amazir, berbère, juive, musulmane, chrétienne, Afrique subsaharienne. Et à un moment, à trop vouloir uniformiser une identité, on en perd le substrat et quelque part, on perd aussi des repères dans une société, un monde qui est en mouvement et dans lequel l’individu veut exister. Et c’est ce que montre " Razzia ". Le combat, les luttes de chacune et chacun de ces personnages face à cette oppression pour exister dans leur individualité et dans leurs rêves. Parce que je pense qu’un des grands enjeux civilisationnels d’aujourd’hui, c’est de réapprendre justement à rêver.

Je vais passer à une question que je voyais un peu comme une conclusion, mais votre Maroc rêvé, à quoi ressemble-t-il ?

Mon Maroc rêvé c’est un Maroc où quelque part on arrive à rassembler deux parties de nous-même qui se sont éloignées au fur et à mesure du temps. En l’occurrence, notre vie intime, nos aspirations profondes, parfois même un peu secrètes, le soir en nous endormant, et puis ce qu’on dit publiquement. Ce que la société nous oblige à avouer publiquement. Et l’écart est souvent malheureusement très grand, ce qui mène à une forme de schizophrénie, et je pense que la réconciliation de nous-même avec cette autre partie de nous est essentielle si on veut véritablement porter ces combats dans l’espace public. Et Dieu sait que l’enjeu de réappropriation de l’espace public pour toute une série de minorités est essentiel aujourd’hui, et pour la femme évidemment.

Le film a cette dimension un peu chorale, on a une série de personnages typés, c’était pour vous la formule idéale, ce film choral ?

Il n’y a pas de formule quand on fait du cinéma, en tous les cas, moi, je n’ai pas de formule. J’ai des envies, des désirs très forts de parler d’êtres humains qui me touchent et en l’occurrence ces êtres je les ai rencontrés, je les ai aimés, ils m’ont inspiré. J’en aime encore d’ailleurs certains, depuis 20 ans que j’habite au Maroc et que j’ai décidé de poser mes valises à Casablanca. Et quelque part c’est un peu un film somme d’une époque. Et pendant ces 20 ans, j’ai cru que chacun dans sa bulle, dans sa minorité justement, constituait un groupe à part, extrêmement cloisonné, avec un autre groupe. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps que finalement toutes ces minorités mises bout à bout constituaient une majorité. Certes silencieuse, mais une majorité quand même. Donc en parlant d’eux, je parle quelque part aussi un peu de nous, de nos échecs, de nos réussites, de nos combats, de nos abandons, de nos défaites, de notre part d’humanité un petit peu abîmée, comme on le voit au début du film avec cet instituteur qui refuse de se battre et qui admet sa défaite. En étant défai,t c’est un petit peu de nous-même finalement quelque part qu’on abime.