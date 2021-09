L’interview de François Ozon, pour "Tout s’est bien passé"

A l’origine du nouveau film de François Ozon, il y a le récit d’Emmanuelle Berheim, romancière décédée d’un cancer il y a quatre ans. Elle y racontait comment son père André, collectionneur d’art, bon vivant, lui avait demandé d’organiser son euthanasie après avoir été victime d’un AVC.

Ami d’Emmanuelle Bernheim – ils ont travaillé ensemble pour "Sous le sable" ou "Swimming pool" -, François Ozon a pris du recul après la disparition de sa complice et adapte donc aujourd’hui à l’écran cette intense histoire de famille. Il offre à Sophie Marceau un des meilleurs rôles de sa carrière et permet à André Dussollier de renouer avec un rôle plus exigeant.

C’est un film digne, dénué de pathos, dans la lignée de "Grâce à Dieu" : c’est du Ozon au premier degré, très loin de l’ambiguïté perverse de "Dans la maison" ou "Jeune et jolie".