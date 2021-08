L’interview de Farid Bentoumi pour "Rouge"

"Rouge" est un film sur l’engagement. Un film nerveux et assez bref, qui va droit à l’essentiel.

À partir de l’histoire de Nour, une jeune infirmière engagée dans une entreprise, et confrontée à un problème sanitaire de grande ampleur, le réalisateur Farid Bentoumi cherche à comprendre la transmission des valeurs, des idéaux de justice, et de l’engagement tel qu’il peut se manifester chez des lanceurs d’alerte…

La thématique de l’environnement, de la pollution, et des déchets, notamment au travers de faits divers récents comme en 2016 l’affaire des boues rouges rejetées par la firme Alteo dans les calanques de Marseille, tout cela l’a amené à s’intéresser à l’industrie et aux ouvriers impliqués dans ces questions.

Après, il fallait agréger ces idées en une histoire de transmission de l’engagement dans le monde de l’industrie, sans tomber dans le cinéma à l’américaine, façon Erin Brockovich ou Dark Waters…

La collaboration avec les Films du Fleuve, et l’influence des frères Dardenne s’est traduite surtout par un regard bienveillant et certains conseils notamment dans l’utilisation de la musique et l’évolution des personnages, mais surtout ce sont eux qui lui ont permis d’avoir Olivier Gourmet dans le rôle du directeur de l’usine.