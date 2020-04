"Kubrick par Kubrick" : l'artiste derrière la caméra

Réalisé par le documentariste Grégory Monro, “Kubrick par Kubrick” propose un éclairage inédit sur le processus créatif du réalisateur de “Shining” et “Orange Mécanique”.



Stanley Kubrick a beau être fréquemment considéré comme un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma, il reste, 21 après son décès, une figure élusive. Peu enclin aux apparitions publiques et ayant vécu les dernières décennies de sa vie de manière relativement isolée, le cinéaste n’a donné que quelques entretiens au cours de sa carrière. Un des rares journalistes à avoir eu ce privilège est le critique de cinéma français Michel Ciment, qui l’a interviewé à plusieurs reprises.



Ce sont les enregistrements de ces entretiens qui servent de base à “Kubrick par Kubrick”, un documentaire proposé par le site d’Arte jusqu’au 10 juin. Mêlant ces conversations avec des images d’archives, le film, signé par Grégory Monro, nous invite à parcourir la filmographie de ce cinéaste majeur, de son premier long-métrage, “Fear&Desire”, qu’il désavouera par la suite, jusqu’à “Eyes Wide Shut”, son film posthume, en passant par “2001, l’odyssée de l’espace”, dont le décor sert de cadre narratif au documentaire.



Porté par les réponses enrichissantes du cinéaste, “Kubrick par Kubrick” propose un éclairage passionnant sur son processus créatif, évoquant le choix des histoires sur lesquelles il a jeté son dévolu, l’improvisation sur les plateaux de tournage, ou encore son perfectionnisme, bien connu des cinéphiles. Les propos tenus par certains de ses collaborateurs à cet égard sont particulièrement savoureux, comme ceux du compositeur Leonard Rosenman qui déplore qu’un enregistrement musical sur “Barry Lyndon” a nécessité 105 prises, alors que… la seconde prise était parfaite. À cette image d’artiste tyrannique s’ajoute celle d’un homme menant une vie familiale particulièrement tranquille.



Comme certains admirateurs pourront peut-être le déplorer, le documentaire n’offre pas de révélations sur le cinéaste qui n’étaient pas déjà connues. Limité à la fois par sa durée (un peu plus d’une heure) et par la réticence de Kubrick à parler de lui-même, le film de Grégory Monro ne nous éclaire guère sur sa vie. Mais il n’en reste pas moins un témoignage passionnant sur son œuvre, qui devrait intéresser toute personne curieuse d’en apprendre plus sur la création de ses films.