Kenneth Branagh va diriger un biopic sur les Bee Gees

L’acteur et réalisateur britannique est décidément un touche-à-tout. Après la science-fiction, le drame shakespearien, les adaptations d’Agatha Christie, le conte de fées ou les films de super-héros, il s’attaque maintenant au biopic musical. C’est un groupe mythique de la pop et du disco qui verra son destin retracé devant les caméras : les Bee Gees.

The Bee Gees - © Michael Ochs Archives

Composé de trois frères, Barry, Robin et Maurice Gibb, le groupe a marqué les années 1970 avec des tubes inoubliables comme Staying alive, How deep is your love, et bien sûr Fever, la bande originale de Saturday Night Fever, film mythique qui a révélé John Travolta. Maurice est décédé en 2003, et Robin en 2012, signant définitivement la fin du groupe. Barry a depuis continué sa carrière musicale en solo.