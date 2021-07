"Kaamelott" et le Roi Astier trône au sommet du Box-office avec un million d’entrées

On peut temporiser les propos du patron du groupe, en effet 307.899 de ces entrées avaient été réalisées en avant-première, la veille de l’application du pass sanitaire. Ce qui donne une moyenne de 100.000 spectateurs par jour entre le 21 et le 27 juillet. Le premier film de cette trilogie se place donc pour le moment en cinquième position des plus gros succès de 2021 dans l’Hexagone.

Attendu des fans depuis plus de 12 ans, le long métrage d’Alexandre Astier prend la suite de la série à succès sur M6. Dans "Kaamelott", la série, l’acteur et réalisateur racontait, pendant six saisons, l’histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde sur un ton d’abord humoristique dans de petits sketches, avant de prendre un tournant plus tragique dans des formats plus longs.