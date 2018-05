Julie Delpy tourne son nouveau film "My Zoe"

La réalisatrice franco-américaine vient de débuter le tournage de son septième film, "My Zoe", dans lequel elle donnera la réplique à Daniel Brühl et Gemma Arterton.

Pour "My Zoe", Julie Delpy s'est réservée le rôle principal, celui d'Isabelle, une experte en génétique, qui partage la garde de sa fille avec son ex-mari. À la suite d'un drame, la vie d'Isabelle est chamboulée. Elle se tourne alors vers un couple de Russes, incarné à l'écran par Daniel Brühl ("L'Aliéniste") et Gemma Aterton ("Gemma Bovary").

Le film, qui sera tourné à Berlin, ne possède pas encore de date de sortie.

"My Zoe" devient le 7e long métrage de Julie Delpy, après "Looking for Jimmy", "Two Days in Paris", "La Comtesse", "Le Skylab", "Two Days in New York" et "Lolo", sa dernière réalisation sortie en 2015.