Julie Delpy créé sa première série, intitulée "On the Verge"

Selon Variety, la star franco-américaine Julie Delpy, connue pour avoir réalisé "Two Days in Paris" et "Le Skylab", et joué dans "Before Midnight", a créé une série intitulée "On the Verge". Produite par Canal +, c'est la première qu’elle écrit entièrement elle-même. La cinéaste a été nommée à deux reprises aux Oscars pour les scénarios de "Before Sunset" et "Before Midnight", pensés avec Richard Linklater et Ethan Hawke.

Située à Los Angeles, l’intrigue se concentrera sur des femmes quadragénaires confrontées au célibat ou à des relations compliquées. Julie Delpy jouera dans cette fiction composée de douze épisodes. Ils seront disponibles sur Canal + en France.

Avant de découvrir ce projet, les spectateurs pourront prochainement retrouver l’actrice dans "My Zoe", qu’elle a écrit, dirigé et dans lequel elle donne la réplique à Richard Armitage et Daniel Brühl. Le long-métrage a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2019.