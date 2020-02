Julian Fellowes ("Downton Abbey"), écrira le scénario du film "Le Vent dans les saules"

Vent Dans Les Saules, Du (VF) - Bande Annonce - 06/02/2020 Écrit et réalisé par Terry Jones, qui joue aussi le rôle de Crapaud, cette brillante adaptation de l'histoire classique pour enfants Le Vent dans les saules, ravira les enfants comme les adultes. Jones apporte sa propre touche au film plein d'humour, tout en ajoutant plusieurs nouveaux rebondissements à l'histoire. Ce périple dramatique et hilarant suit les aventures de Crapaud, Taupe (Steve Coogan), Rat (Eric Idle) et Blaireau (Nicol Williamson), alors qu'ils s'efforcent de sauver leur monde du "progrès" qui gagne du terrain. Alors que les caractères haut en couleur se démènent dans le combat entre les berges idéalisées de la rivière et le monde extérieur, Crapaud mène le groupe à la recherche d'une sérénité continue. Les audiences adoreront ce conte familial indémodable, aussi apprécié que les classiques comme Winnie l'Ourson et les histoires de Beatrix Potter. (Titre original - The Wind In The Willows (1996)) © 1996 Allied Films Limited. All Rights Reserved.