"Joker" et "The Irishman" parmi les nommés aux Art Directors Guild Awards

En parallèle avec les Golden Globes, dont les nominations ont été révélées ce lundi, l’Art Directors Guild, qui regroupe les directeurs artistiques et les chefs décorateurs américains, a également dévoilé les siennes. Plusieurs catégories de longs-métrages sont mises en avant, afin de récompenser l’excellence des décors de cinéma.

"Le Mans 66", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "1917" et "Once Upon a Time in Hollywood" s’affronteront parmi les films d’époque. "Un ami extraordinaire", "John Wick Parabellum", "À couteaux tirés", "Parasite" et "Us" sont cités dans la rubrique film contemporain. "Ad Astra", "Aladdin", "Avengers : Endgame", "Dumbo", "Maléfique 2 : le pouvoir du mal", ainsi que "Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker", se feront concurrence dans la catégorie film de fantasy.

Côté télévision, Disney Plus est représenté grâce à la série "The Mandalorian". HBO n’est pas en reste avec "Big Little Lies", "Game of Thrones", "Chernobyl" et "Veep". The Crown et The Handmaid’s Tale sont aussi cités.

Les résultats seront connus le 1er février 2020, lors d’une cérémonie qui se tiendra à l’Inter Continental de Los Angeles.