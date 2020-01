"Joker" en tête des nominations aux BAFTA 2020

"Janvier" est synonyme de remise de prix dans le monde du divertissement. Après la cérémonie des Golden Globes ce dimanche 5 janvier à Los Angeles et dans l’attente de la liste complète des nominations des prochains Oscars, les acteurs Asa Butterfield ("Sex Education") et Ella Balinska ("Charlie’s Angels") ont dévoilé les nominations pour les British Academy of Film and Television’s Film Awards (BAFTA), ce mardi 7 janvier, à Londres. "Joker", de Todd Phillips part favori, avec onze citations, devant "Once Upon a Time" de Quentin Tarantino et "The Irishman" de Martin Scorsese, qui cumulent chacun dix nominations.

Ce n’est pas une grosse surprise que le film événement de Todd Phillips, "Joker", avec Joaquin Phoenix, domine cette 73e édition des BAFTA Film Awards, avec un total de onze citations, dont certaines dans les catégories les plus prestigieuses, telles que "Meilleur Film", "Meilleur Réalisateur" pour Todd Phillips et "Meilleur Acteur" pour Joaquin Phoenix. Après sa victoire aux Golden Globes 2020, ce dernier pourrait bien marcher sur les traces de Rami Malek, le précédent lauréat du BAFTA du meilleur acteur, qui avait également été récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique en 2019. Une reconnaissance similaire dont semble bénéficier Joaquin Phoenix, bien placé pour rafler tous les prix de cette nouvelle saison.

Un succès que ne semble pas partager "The Irishman" de Martin Scorsese qui, malgré les nombreuses nominations, reste souvent sur le banc de touche lors des remises de prix comme en atteste son absence de victoire lors des derniers Golden Globes.

Pas de réalisatrice

Du côté des actrices, Renée Zellweger concourra avec "Judy", le biopic sur Judy Garland, pour décrocher le BAFTA de la meilleure actrice, après sa victoire aux Golden Globes 2020 en tant que meilleure actrice dans un film dramatique. Contrairement à Taron Egerton, lauréat du Golden Globes 2020 du meilleur acteur dans un film musical ou comédie, Awkwafina n’est pas nommée aux côtés de Renée Zellweger, malgré sa victoire historique, qui lui a permis de devenir la première actrice d’origine asiatique lauréate d’un Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie. Elle concourt cependant dans la catégorie "EE Rising Star Award".

Tout comme en 2019, la catégorie "Meilleur réalisateur" n’affiche malheureusement que des noms masculins, avec Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino et Bong Joon Ho, laissant de côté des réalisatrices telles que Lorene Scafaria et Greta Gerwig, respectueusement à l’affiche de leurs films "Queens" et "Les filles du Docteur March".

En 2019, le film "La Favorite", de Yórgos Lánthimos, était reparti grand vainqueur de la 72e cérémonie des BAFTA Film Awards avec sept victoires, après avoir dominé les nominations avec douze citations. La 73e cérémonie des BAFTA Film Awards sera diffusée sur la BBC le dimanche 2 février, depuis le Royal Albert Hall à Londres, sous la houlette de l’animateur irlandais vedette Graham Norton.

Liste des nominations des 73e BAFTA Film Awards dans les principales catégories

Meilleur film

"1917"

"The Irishman"

"Joker"

"Once Upon a Time in Hollywood"

Meilleur film britannique

"1917"

"Bait"

"Rocketman"

"Sorry We Missed You"

"Les Deux papes"

Meilleur réalisateur

"1917", Sam Mendes

"The Irishman", Martin Scorsese

"Joker", Todd Phillips

"Once Upon a Time in Hollywood", Quentin Tarantino

"Parasite", Bong Joon-ho

Meilleur acteur

Leonardo Dicaprio, "Once Upon A Time… In Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Taron Egerton, "Rocketman"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "Les Deux papes"

Meilleure actrice

Jessie Buckley, "Wild Rose"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Saoirse Ronan, "Les filles du Docteur March"

Charlize Theron, "Scandale"

Renée Zellweger, "Judy"

Meilleur acteur dans un second rôle

Tom Hanks, "Un ami extraordinaire"

Anthony Hopkins, "Les Deux papes"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon A Time… In Hollywood"

Meilleure actrice dans un second rôle

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Les filles du Docteur March"

Margot Robbie, "Scandale"

Margot Robbie, "Once Upon A Time… In Hollywood"

Meilleur scénario original

"Booksmart"

"A couteaux tirés"

"Marriage Story"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

Meilleur scénario adapté

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Les filles du Docteur March"

"Les Deux papes"

Meilleur film en langue étrangère

"L’Adieu" ("The Farewell") de Lulu Wang

"For Sama" de Waad Al-Kateab et Edward Watts

"Douleur et Gloire" de Pedro Almodovar

"Parasite", Bong Joon-Ho

"Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

Meilleur film d’animation

"La Reine des neiges 2"

"Klaus"

"Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque"

"Toy Story 4"

Meilleur film documentaire

"American Factory", Steven Bognar, Julia Reichert

"Apollo 11", Todd Douglas Miller

"Diego Maradona", Asif Kapadia

"For Sama", Waad Al-Kateab, Edward Watts

"The Great Hack", Karim Amer, Jehane Noujaim

Meilleur nouveau scénariste, réalisateur ou producteur britannique

"Bait" Mark Jenkin (scénariste/réalisateur), Kate Byers, Linn Waite (producteurs)

"For Sama", Waad Al-Kateab (réalisateur/producteur), Edward Watts (réalisateur)

"Maiden", Alex Holmes (réalisateur)

"Only You", Harry Wootliff (scénariste/réalisateur)

"Retablo", Álvaro Delgado-Aparicio (scénariste/réalisateur)

EE Rising Star Award

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden

Micheal Ward