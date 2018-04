John Krasinski va adapter le livre de science-fiction "We Have Always Lived on Mars"

On ne l'arrête plus. L'acteur, et désormais réalisateur, John Krasinski aurait déjà un autre projet en route avec l'adaptation cinématographique de "We Have Always Lived on Mars" de l'auteure américaine Cecil Castellucci, selon The Hollywood Reporter.

John Krasinski retrouverait l'équipe derrière son film "Sans un bruit", à savoir Michael Bay, Andrew Form et Bradley Fuller à la production et les studios Paramount au financement. Pour le moment, aucun scénariste n'a été annoncé et John Krasinski ne devrait pas tenir de rôle.

"Life on Mars" s'intéressera à l'histoire d'une femme au sein d'une colonie martienne, qui découvre sa capacité à respirer l'air sur Mars, bouleversant ainsi sa vie et celle de ses habitants.

John Krasinski vient de sortir son dernier film "Sans un bruit", dans lequel il partage l'affiche avec sa femme Emily Blunt. Le thriller angoissant a réussi un très bon démarrage au box-office américain réalisant plus de 50M$ de recettes dès le premier week-end d'exploitation, alors qu'il n'a nécessité que 17M$ de budget. En France, le long métrage sortira le 20 juin.