Joe Johnston en discussion pour réaliser le remake du film "Chérie, j'ai rétréci les gosses"

Trente ans après la sortie du premier volet de la comédie américaine, Joe Johnston pourrait travailler de nouveau sur le film qui a fait de lui un cinéaste de renom. Celui à qui l'on doit "Jumanji" (1995), "Jurassic Park 3" (2001), "Captain America : First Avenger" (2011) ou encore "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes" (2018), est en négociations pour réaliser le reboot de la célèbre franchise, annonce Variety. C'est Josh Gad ("La Belle et la Bête", "Le Crime De L'Orient-Express") qui a initié le projet auprès de Disney, plus tôt cette année. Si le studio donne son feu vert, le film deviendra le quatrième opus de la saga après "Chérie, j'ai rétréci les gosses" (1989), "Chérie, j'ai agrandi le bébé" (1992) et "Chérie, nous avons été rétrécis" (1997).

David Hoberman et Todd Lieberman produiront le reboot via leur société Mandeville Films and Television. Le script sera écrit par Todd Rosenberg. Pour rappel, l'histoire originale est celle du scientifique Wayne Szalinski, qui, au cours d'une expérience, rétrécit accidentellement son fils, sa fille et les deux enfants voisins. Désormais aussi grands que des insectes, ils doivent retrouver le chemin de leur maison tout en évitant les nombreux obstacles du jardin. Josh Gad jouerait la version adulte du fils de Wayne Szalinski, tandis que Joe Johnston serait aux commandes de ce nouveau long-métrage.