Jean-Luc Godard se dit inspiré par les "gilets jaunes"

Le mouvement des "gilets jaunes" inspire le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard, qui affirme pouvoir en faire un film pour raconter "l'état de ce pays, la France", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision suisse publique RTS qui doit être diffusée dimanche.

Le cinéaste de la Nouvelle Vague, qui parle rarement aux médias, a reçu à son domicile, à Rolle, sur les rives du lac Léman en Suisse, le présentateur vedette de la télévision publique, qui lui a demandé s'il pourrait faire un film sur les "gilets jaunes".

"Un film qui raconte l'état de ce pays, la France, ou certains aspects de ce pays. Voilà, oui", a-t-il répondu, selon des extraits diffusés par RTS. Interrogé sur ce qui le frappe dans la France d'aujourd'hui, Jean-Luc Godard a répondu à sa manière, évasive, évoquant l'image d'"une toute petite fille, très jolie" qu'il a récemment aperçue en train de marcher dans la rue alors qu'elle allait à l'école d'"un bon pas" mais avec un T-Shirt sur lequel était écrit "Panique".

Enfant terrible du 7e Art, vénéré ou détesté, Jean-Luc Godard, 88 ans, est entré depuis longtemps dans la légende comme chef de file de la Nouvelle Vague qui révolutionna l'histoire du cinéma, avec des films comme "A bout de souffle" (1959) et "Le Mépris" (1963).

Interrogé sur le récent décès d'Agnès Varda, autre figure mondiale du 7e Art et pionnière de la Nouvelle vague française, Jean-Luc Godard explique qu'il éprouvait "de la sympathie, beaucoup" à son égard. "Quand Agnès Varda est morte il y a quelques jours", dit Godard, "j'ai pensé: la vraie Nouvelle Vague, on n'est plus que deux. Moi et (...) Jacques Rozier qui a commencé un peu avant moi".