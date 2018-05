J.J. Abrams se lance dans les films de super-héros

J.J. Abrams ne s'arrête plus. Alors que "Castle Rock", la série qu'il produit et qui sera inspirée de l'univers de Stephen King, sera disponible sur la plateforme Hulu le 25 juillet prochain, un autre de ses projets vient d'être annoncé. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur de "Star Wars : le réveil de la force" va produire un film de super-héros pour la société Paramount. Le long-métrage s'intitulera "The Heavy".

J.J. Abrams fera équipe avec Julius Avery pour ce thriller. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur le dernier film d'Avery, "Overlord", qui a fait grand bruit au CinemaCon la semaine dernière. "The Heavy" devrait être tourné cette année.

En attendant, la bande-annonce de la série Castle Rock :