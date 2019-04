Ixelles rend hommage de plusieurs manières à la mémoire d'Agnès Varda

La commune d'Ixelles a décidé mardi de rendre hommage à Agnès Varda. La photographe et cinéaste de renommée internationale depuis les années 1950, est décédée vendredi dernier, à l'âge de 90 ans, au terme d'une carrière couronnée de distinctions et de prix parmi les plus prestigieux pour son œuvre cinématographique. Une plaque commémorative sera accrochée avenue de la Couronne, où elle est née. Les potagers Boondael-Ernotte seront renommés "potagers Agnès Varda" en souvenir de l'amour de l'artiste pour la terre et les choses simples, mais aussi pour ce que les potagers représentent de par leur lien aux racines (ixelloises) et à l'éternel recommencement du cycle de la vie.

De nombreux acteurs culturels ixellois ont manifesté leur volonté de rendre hommage à Agnès Varda. C'est le cas notamment de Flagey et du Kinograph.

La réalisatrice de la Nouvelle Vague a grandi au 38, avenue de la Couronne, jusqu'à l'âge de 12 ans. L'exposition-hommage "Patate & compagnie" du Musée d'Ixelles, organisée en 2016, a permis de mettre en lumière toutes les facettes de l'artiste, et notamment son amour pour la nature, comme également illustré dans son documentaire "Les glaneurs et la glaneuse".

Une très large place y a été dédiée à cet aspect de sa vie "ixelloise": le souvenir des étangs d'Ixelles, de l'affection de sa mère à l'égard de la monarchie, des villes belges, des musées belges ou de l'art belge (l'Agneau Mystique de Van Eyck).