Issa Rae ("Insecure") va produire un remake du thriller "Le Prix à payer"

Issa Rae, la star de "Insecure", prévoit de produire un remake du thriller "Le Prix à payer", de F. Gary Gray. Le développement est encore à ses débuts. Elle devrait également passer devant la caméra pour jouer l'un des rôles principaux de ce thriller réimaginé, selon les médias américains. Sorti en 1997 en France, "Le Prix à payer" avait connu un succès au cinéma grâce à son casting composé de Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Vivica Fox et Kimberly Elise.

Le thriller suivait l'histoire de quatre femmes, Cleo, Stony, T. T. et Frankie, avec lesquelles la vie n'a pas été tendre. Alors que Cleo, T. T. et Stony peinent à gagner leur vie en tant que femmes de ménage avec un patron exécrable, Frankie se voit remercier par la banque où elle travaille. La mort du petit frère de Stony, tué dans le cadre d'une bavure policière, pousse les jeunes femmes à se rebeller contre un système injuste. Avec la connaissance que Frankie a du milieu bancaire, les quatre amies décident de se lancer dans plusieurs braquages pour redémarrer une nouvelle vie.

"Le Prix à payer" ("Set It Off") avait aidé à lancer les carrières des quatre actrices principales, ainsi que celle de son réalisateur F. Gary Gray qui a depuis fait parler de lui avec "Braquage à l'italienne", "NWA : Straight Outta Compton", "Fast and Furious 8" et "Men in Black International".

Si elle prévoit de jouer l'un des rôles principaux, Issa Rae interviendra également en tant que productrice sur ce projet encore en développement, à travers sa boîte de production. En attendant, l'actrice a de quoi s'occuper entre la quatrième saison de la série "Insecure", attendue sur HBO en 2020, et plusieurs projets au cinéma. Elle sera à l'affiche du drame romantique "The Photograph" des studios Universal, prévu pour le 14 février 2020 aux États-Unis, et de "The Lovebirds" pour Paramount, le 29 avril 2020.